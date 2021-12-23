В правительстве рассказали о переменах в Пенсионном фонде

Российская трехсторонняя комиссия (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений обсудила будущее объединение Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС), пишет ТАСС со ссылкой на секретариат вице-премьера России Татьяны Голиковой.

В секретариате назвали и сроки планируемых перемен: предполагается, что объединение фондов займет около года.

«Члены комиссии обсудили предстоящее объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, которое планируется завершить к 1 января 2023 года. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, в рамках РТК будет создана временная рабочая группа для обсуждения законодательных инициатив, реализующих предстоящие изменения», — рассказали в секретариате. РТК выступает координационным органом, который обеспечивает согласование интересов объединений профсоюзов, работодателей и правительства страны.

О планах по объединению фондов стало известно в феврале. Тогда предполагалось, что реформа может быть еще значительнее: частью ПФР мог стать также Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Это позволило бы еще больше цифровизировать процессы получения социальной поддержки и оптимизировать их до уровня одного окна.