Вирусолог назвал главный плюс выдачи ковид-сертификатов россиянам с антителами

Главный плюс выдачи ковид-сертификатов россиянам с антителами к коронавирусу заключается в том, что так в стране по сути признают привитыми тех, кто вакцинировался за рубежом иностранными препаратами. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

«Считаю, что выдавать QR-коды по тесту на антитела — правильный шаг, логически обоснованный. Он позволит продвинуться вперед в нормализации нашей жизни. Кроме того, это даст возможность признать вакцинацию препаратами, не зарегистрированными в России. Иначе мы замучаемся их оценивать», — назвал причины специалист.

Нетесов добавил, что в мире существует более десятка основных вакцин против коронавируса, и проще измерять уровень антител, чтобы определять, защищен ли человек от инфекции, чем ждать взаимного признания вакцин государствами.

«Только нужно определиться, что является защитным титром антител, какими аккредитованными для этой цели тест-системами это будут определять, и сколько времени такой сертификат будет действовать», — заключил он.

Ранее стало известно, что в российском правительстве обсуждается вопрос выдачи QR-кода россиянам с антителами. Об этом сообщила главный санитарный врач России Анна Попова. Она отметила, что сейчас специалисты ищут «самый приемлемый вариант» решения этой задачи.