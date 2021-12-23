Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Вирусолог назвал главный плюс выдачи ковид-сертификатов россиянам с антителами

Вирусолог Нетесов: выдача ковид-сертификатов по антителам поможет привившимся за рубежом

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Главный плюс выдачи ковид-сертификатов россиянам с антителами к коронавирусу заключается в том, что так в стране по сути признают привитыми тех, кто вакцинировался за рубежом иностранными препаратами. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

«Считаю, что выдавать QR-коды по тесту на антитела — правильный шаг, логически обоснованный. Он позволит продвинуться вперед в нормализации нашей жизни. Кроме того, это даст возможность признать вакцинацию препаратами, не зарегистрированными в России. Иначе мы замучаемся их оценивать», — назвал причины специалист.

Материалы по теме:
«Этот вариант будет быстро распространяться» Омикрон-штамм называют угрозой здравоохранению Европы. Что ждет Россию?
«Этот вариант будет быстро распространяться»Омикрон-штамм называют угрозой здравоохранению Европы. Что ждет Россию?
00:00
Ученые обеспокоены мутацией омикрон-штамма. Грозит ли России новая волна коронавируса?
Ученые обеспокоены мутацией омикрон-штамма.Грозит ли России новая волна коронавируса?
20 декабря

Нетесов добавил, что в мире существует более десятка основных вакцин против коронавируса, и проще измерять уровень антител, чтобы определять, защищен ли человек от инфекции, чем ждать взаимного признания вакцин государствами.

«Только нужно определиться, что является защитным титром антител, какими аккредитованными для этой цели тест-системами это будут определять, и сколько времени такой сертификат будет действовать», — заключил он.

Ранее стало известно, что в российском правительстве обсуждается вопрос выдачи QR-кода россиянам с антителами. Об этом сообщила главный санитарный врач России Анна Попова. Она отметила, что сейчас специалисты ищут «самый приемлемый вариант» решения этой задачи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Гавашели
Обсудить
Последние новости
Власти Германии достигли консенсуса по «Северному потоку-2»
Украинский генерал назвал три требования для нейтралитета страны перед НАТО
Названа минимальная стоимость квартиры в самом русском городе Испании
Патриарх Кирилл и папа римский задумали встретиться второй раз за тысячу лет
Вирусолог назвал главный плюс выдачи ковид-сертификатов россиянам с антителами
Раскрыта польза семян чиа
В Роспотребнадзоре раскрыли сроки появления симптомов при заражении омикроном
TikTok оказался популярнее Google
Энергию земли будут использовать ради спасения планеты
Samsung откажется от Android в смартфонах
В снесенном памятнике американскому генералу нашли письмо из 19 века
Россиянин распылил в лицо прохожему перцовый баллончик
Сибирский город остался без тепла из-за пожара на ТЭЦ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter