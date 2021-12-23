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Россиянам перечислили самые бесполезные подарки для дома на Новый год

Руководитель «АрхДиалога» Котлукова: товары с символикой года будут неудачным подарком

Фото: Annette Riedl / dpa / Global Look Press

Руководитель агентства «АрхДиалог» Светлана Котлукова перечислила россиянам самые бесполезные подарки для дома на Новый год. Ее слова передает РИА Новости.

Как отметила эксперт, наиболее частой ошибкой при выборе подарка является покупка товаров с символикой наступающего года. «Если свечи и сладкие подарки можно сжечь и съесть в праздники, то декоративные фигурки, настольные календари, текстиль, магниты на холодильник будут банально захламлять пространство», — пояснила она.

Также не стоит дарить декоративные подушки, особенно если подарок предназначен для малознакомых людей, так как они могут не вписаться в дизайн квартиры. Кроме того, неудачным презентом будет и домашняя парфюмерия. В случае, если у кого-то из хозяев квартиры будет аллергия, его придется выбросить. Не лучшими подарками будут комнатные растения, зеркала и подарочные сертификаты на небольшие суммы в мелкие сетевые магазины.

Ранее российская звездная стилистка Лина Дембикова назвала лучшую одежду для празднования Нового года. Женщинам, которые планируют устроить уютную вечеринку дома, эксперт моды порекомендовала отдать предпочтение бельевым платьям, образам с перьями и пижамам в роскошном стиле с декоративными элементами. Мужчинам стоит выбрать брюки и минималистичную оверсайз-рубашку с воротником-стойкой, который придает образу парадности, или лаконичный свитшот с брюками и ботинками.

Марина Совина
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