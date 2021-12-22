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Россиянам назвали лучшую одежду для встречи Нового года дома

Стилистка Лина Дембикова: женщинам стоит встречать Новый год в бельевом платье или пижаме

Фото: Shutterstock

Российская звездная стилистка Лина Дембикова назвала лучшую одежду для празднования Нового года. Ее советы россиянам. передает «Москва 24» в среду, 22 декабря.

Женщинам, которые планируют устроить уютную вечеринку дома, эксперт моды порекомендовала отдать предпочтение бельевым платьям, образам с перьями и пижамам в роскошном стиле с декоративными элементами. Уместным нарядом для встречи года Тигра, по ее мнению, также могут быть спортивные костюмы в сочетании с туфлями-лодочкам и большим количеством серебряных украшений.

В то же время мужчинам стоит выбрать брюки и минималистичную оверсайз-рубашку с воротником-стойкой, который придает образу парадности, или лаконичный свитшот с брюками и ботинками.

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Для торжества вне дома Дембикова предложила женщинам обратить внимание на платья из неопрена, а также наряды с декоративными элементами, например с баской или воланами. Для мужчин, в свою очередь, наилучшим вариантом станут брючные костюмы.

«Популярными в этом сезоне будут серебряный, розовый и черный цвета. Я бы порекомендовала обратить внимание на небанальные брючные костюмы, например брюки клеш и оверсайз-жакет из пайеток», — заключила стилистка.

Ранее в декабре косметолог Ирина Гришина перечислила процедуры, которые могут испортить внешность женщин накануне Нового года. Например, она посоветовала отложить глубокий пилинг с ретинолом, биоревитализацию и уколы красоты, чтобы избежать покраснений кожи лица. Вместо этого Гришина предложила записаться на легкую шлифовку и сделать несколько масок.

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Дина Васильева
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