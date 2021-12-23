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Подштанники стали символом привлекательности у россиян

Мужчины начали бережнее относиться к своему здоровью и стали носить утепленное белье

Фото: Shutterstock

Утепленное белье стало символом привлекательности осознанности у россиян. На соответствующие публикации в соцсетях обратили внимание журналисты Medialeaks.

Речь идет, в частности, о подштанниках, которые обрели популярность среди молодых людей. Выяснилось, что мужчины перестали стремиться выглядеть стильно во время холодов и начали бережнее относиться к своему здоровью. Об этом они начали активно писать в Twitter.

«Подштанники — самый сексуальный предмет одежды у мужчины», «Я пару лет назад: минус 20? Пофиг, можно пройтись в пальто и толстовке. Я сейчас: блин, на улице минус один, где подштанники?», «Девочки, знаете, что реально секси? Термобелье, подштанники и несколько пар носков», «Осуждаю тех, кто не носит подштанники», — высказывались они.

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Более того, тренд на термобелье поддержали и девушки. Например, пользовательница TikTok с никнеймом s.kiraaaaa сняла короткий ролик, на котором продемонстрировала подштанники, поверх которых надела джинсы. «Ты hot (горячий), если одет так же», — подписала она видео, которое стало вирусным и набрало 729 тысяч просмотров и 87 тысяч лайков.

В январе журналисты раскрыли эффективность колготок во время мороза. Выяснилось, что гладкие колготки из эластичного полиамида, которые надевают под джинсы в качестве утепляющего слоя одежды, дают в действительности противоположный результат. Отмечается, что в мороз синтетическая ткань не проводит тепло, препятствуя тем самым нагреванию воздуха между телом и брюками.

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Айсель Эюбова
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