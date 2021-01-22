Раскрыта проблема колготок под джинсами во время мороза

Журналисты раскрыли эффективность колготок для сохранения тепла во время минусовой температуры воздуха. Информация появилась на сайте российской версии модного журнала Elle.

Согласно материалу, гладкие колготки из эластичного полиамида, которые надевают под джинсы в качестве утепляющего слоя одежды, дают в действительности противоположный результат. Отмечается, что в мороз синтетическая ткань не проводит тепло, препятствуя тем самым нагреванию воздуха между телом и брюками.

Редакторы посоветовали читателям вместо синтетических колготок надевать под джинсы шерстяные из-за их теплопроводности и воздухопроницаемости. Кроме того, вместо колготок для утепления они рекомендуют использовать гольфы и гетры, а также надевать двойные носки, внутренний слой которых выполнен из шерсти, а наружный — из хлопка.

По информации издания, также эффективно согревает при морозе термобелье. Помимо этого, в ассортименте многих брендов представлены джинсы с утеплением: они сшиты из плотного денима и дополнены теплым подкладом.

Ранее в январе неприличный дизайн вещи популярного бренда озадачил пользователей сети. Речь идет о сетчатых колготках Glow Up, которые оформлены стразами и вырезами, обнажающими ягодицы и бедра. Покупатели не оценили пошлый дизайн изделия и критиковали его в соцсетях.