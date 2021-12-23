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В Петербурге уронившая в ванну телефон школьница погибла от удара током

В Петербурге семиклассница уронила телефон в полную воды ванну и погибла

Фото: Shutterstock

В Петербурге 14-летняя девочка погибла, уронив в полную воды ванну заряжавшийся телефон. Об инциденте пишет «Фонтанка».

22 декабря школьница принимала ванну с телефоном, который с помощью удлинителя был соединен с зарядным устройством и включен в сеть. По предварительной информации, телефон выскользнул из рук девочки, она получила удар током, в результате чего погибла. Тело девочки со следами ожогов обнаружила ее мать.

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в Пермском крае десятилетний школьник умер во время игры на смартфоне, когда тот был включен в сеть и заряжался. По информации следствия, смерть российского школьника произошла из-за удара током. При этом мальчик мог пережить удар, однако рукой он машинально схватился за расположенную рядом металлическую батарею.

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Анна Филипенко
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