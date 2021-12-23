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Поклонская показала видео с нападением на ее дом в Крыму

Посол в Кабо-Верде Поклонская опубликовала видео нападения украинца на ее дом в Крыму

Чрезвычайный посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская опубликовала видео нападения гражданина Украины на ее дом в Крыму и раскрыла подробности случившегося. Ролик был размещен в четверг, 23 декабря, в ее Telegram-канале.

На кадрах в сети показано, как мужчина перелезает через забор, идет по территории придомового участка, подходит к входу в постройку и размахивает каким-то предметом.

Поклонская уточнила, что в момент проникновения находилась в доме с дочерью и успела закрыться изнутри. «Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребенком в доме», — поделилась она.

Владелица недвижимости также уточнила, что крымские правоохранители не увидели состава преступления в случившемся и отправили украинца на родину.

О нападении на дом Поклонской в селе Краснолесье Симферопольского района стало известно 17 декабря — на территорию пробрался нетрезвый 58-летний Владимир Ворона из Днепра. О том, с какой целью он оказался около дома российского дипломата, не сообщалось.

Варвара Кошечкина
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