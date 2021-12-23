В Польше увидели шанс стать «центром силы» вместо России и Германии

Польша имеет все шансы стать ориентиром для Белоруссии, Украины и других стран региона. Об этом заявил журналист Бартош Бартчак (Bartosz Bartczak) в статье для Gazeta Polska Codziennie.

По его мнению, Россия и Германия находятся в состоянии упадка, их эпоха подходит к концу. Автор отмечает, что Россия ассоциируется на мировой арене с военной мощью, в то время как Германия — с политической. При этом Берлин мало на что способен в реальности, считает журналист. На этом фоне Польша может создать альтернативный «центр силы» в регионе, уверен Бартчак.

«Нынешнее наступление станет последним в их великодержавной истории. Начавшийся процесс деградации остановить невозможно, Берлину и Москве остается лишь совершать нервные шаги, которые обречены на провал. Этот провал, в свою очередь, создает новые возможности для нас», — говорится в статье. Бартчак добавил, что Польша занять на Днепре место россиян в роли инвесторов и носителей культуры, а также предложить Украине и Белоруссии финансовую поддержку взамен за открытие их рынков для нашей продукции.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Европейский союз (ЕС) стать щедрее к странам «Восточного партнерства», куда входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина, иначе в них будет доминировать Россия.