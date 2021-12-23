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МИД России обвинил Польшу в нарушении прав человека

МИД РФ: действия Польши в отношении мигрантов на границе являются нарушением прав человека

Фото: Globallookpress.com

Действия Польши в отношении мигрантов на польско-белорусской границе являются прямым нарушением прав человека. Об этом в интервью РИА Новости заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

«То, что мы видим по картинкам, по тому, что доходит до информационного пространства, — это сцены, в том числе и жестокости, и лишений, и применения специальных средств со стороны органов правопорядка и Вооруженных сил Польши в отношении мигрантов. Это, конечно, вызывает очень четкие ассоциации», — подчеркнул дипломат, обвинив польские власти в нарушении положений международных договоров в области защиты.

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По словам Лукьянцева, не получили должного внимания о обращения комиссара по правам человека Дуни Миятович. Она выразила обеспокоенность ограничением доступа на территорию Польши международных гуманитарных организаций для проведения мониторинга.

Ранее правозащитная организация Amnesty International, представители которой сумели пообщаться с 75 беженцами, застрявшими на границе двух государств летом-осенью текущего года, обвинили в насилии над мигрантами белорусских пограничников. В частности, несколько беженцев рассказали, что военные угрожали спустить на них собак, если те откажутся двигаться в сторону границы с Евросоюзом.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока стали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище. Власти европейских государств полагают, что Минск использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки нелегалов к границам ЕС, чтобы спровоцировать миграционный кризис и оказать политическое давление на Брюссель.

15 декабря стало известно, что несколько десятков нелегалов забросали камнями военный автомобиль с польскими пограничниками, когда тот проезжал мимо заграждений. Нападавшие в этот момент находились на территории Белоруссии. Как полагает Варшава, эту атаку могли спланировать белорусские силовики.

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Анжелика Бережная
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