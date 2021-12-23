Путин ответил на вопрос о плановой медицинской помощи в период COVID-19

В первый период борьбы с COVID-19 пострадала плановая медицинская помощь, однако это естественно, так как была необходимость перепрофилировать ряд лечебных заведений для того, чтобы освободить койки под ковидных больных. Так на вопрос ответил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

По словам главы государства, следует набрать необходимое количество врачей и даже перепрофилировать их, в том числе и медиков общей практики и узких специалистов для борьбы с коронавирусом.

Ранее президент заявил, что в России из-за низкого уровня коллективного иммунитета и вакцинации умирает большое число пациентов с COVID-19. По его словам, в стране уровень коллективного иммунитета составляет 59,4 процента. «Вот вам результат», — подчеркнул глава государства.

Вместе с тем президент России добавил, что из-за проблем со взаимным признанием вакцин от COVID-19 человечество все время может жить с пандемией и «нести огромные потери». Из-за коронавируса даже появился термин «избыточная смертность», отметил он.