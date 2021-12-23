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Путин объяснил высокую смертность пациентов с COVID-19 в России

Путин: большое число смертей пациентов с COVID-19 связано с низким уровнем вакцинации

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В России из-за низкого уровня коллективного иммунитета и вакцинации умирает большое число пациентов с COVID-19. Так высокий уровень смертности объяснил президент Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

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Глава государства подчеркнул, что в России уровень коллективного иммунитета составляет 59,4 процента. «Вот вам результат», — сказал президент.

Владимир Путин отметил, что из-за проблем со взаимным признанием вакцин от коронавируса человечество все время может жить с пандемией и «нести огромные потери». Из-за COVID-19 даже появился термин «избыточная смертность», добавил он.

По словам главы государства, смертность пациентов с COVID-19 посчитать сложно, но это связано с попытками скрыть статистику.

Ранее показатели смертности в России оценила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, они являются тревожными. Медицинские работники в стране болеют с большим напряжением, подчеркнула она.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 25 667 новых случаев COVID-19. Скончались 1002 пациента с COVID-19, всего с начала пандемии в России умер 301 271 человек. Антирекорд по смертям пациентов с коронавируса был установлен 20 ноября — тогда за сутки скончались 1247 человек.

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Анастасия Шейкина
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