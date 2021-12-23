Путин ответил на вопрос о формировании первого центра по созданию эндопротезов

Президент России Владимир Путин обещал подумать о формировании первого центра по созданию эндопротезов. Об этом он заявил во время ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которого на Youtube ведет ТАСС.

Глава государства также напомнил, что программы оснащения людей современными протезами уже есть в России.

«Если это так эффективно, возможны разные варианты поддержки, и по линии МСП, и по линии соцполитики. Дам поручение подумать, какой инструмент использовать», — сказал президент.

Ранее правительство России по поручению Владимира Путина упростило порядок получения услуг и технических средств реабилитации для граждан с инвалидностью. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.