Для россиян с инвалидностью упростили порядок получения средств реабилитации

В России упростили порядок получения средств реабилитации для граждан с инвалидностью

Правительство по поручению президента России Владимира Путина упростило порядок получения услуг и технических средств реабилитации граждан с инвалидностью. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«Граждане с инвалидностью теперь могут подавать полный пакет документов на получение технических средств реабилитации и других мер поддержки через портал госуслуг», — говорится в сообщении.

Раньше в дистанционной форме можно было отправить только заявление, после этого необходимо было принести оригиналы документов лично. С помощью нового сервиса сканы всех документов можно будет прикрепить в электронном виде и отправить в органы соцзащиты. Результат рассмотрения заявки также придет в личный кабинет на портал госуслуг.

Таким образом россияне будут получать слуховые аппараты, кресла-коляски, синтезаторы речи, протезы, ортезы, а также услуги сурдоперевода и тифлосурдоперевода.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил упрощенные правила выдачи разрешений на ввоз в страну лекарств для граждан с тяжелыми заболеваниями. Новые правила начнут действовать с 1 марта 2022 года. Теперь благотворительные фонды и медицинские организации смогут подавать заявление на получение разрешений на ввоз препаратов через единый портал госуслуг.