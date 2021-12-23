Украинский суд отпустил из-под стражи вора в законе Принца

Вора в законе Принца, задержанного в мае 2021 года, отпустил на свободу Запорожский апелляционный суд Украины. Об этом сообщает Vesti.ua.

По данным издания, Запорожский апелляционный суд отменил обвинительный приговор, постановив закрыть дело и выпустить мужчину из-под стражи. Причины отмены приговора не сообщаются.

Паата Чхартишвили, он же Принц, попал в СИЗО по делу восьмилетней давности о пакетике кокаина, пистолете ТТ и патронах, обнаруженных у него в декабре 2013 года в Запорожье. Принц входит в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Принц — гражданин Грузии, не имеет гражданства Украины, но постоянно проживает на ее территории. Считается, что именно Чхартишвили контролирует весь криминальный мир Запорожской области.