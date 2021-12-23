Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Украинский суд отпустил из-под стражи вора в законе Принца

Суд в Запорожье освободил из-под стражи вора в законе Паату Чхартишвили
Паата Чхартишвили

Паата Чхартишвили. Фото: Прайм Крайм

Вора в законе Принца, задержанного в мае 2021 года, отпустил на свободу Запорожский апелляционный суд Украины. Об этом сообщает Vesti.ua.

По данным издания, Запорожский апелляционный суд отменил обвинительный приговор, постановив закрыть дело и выпустить мужчину из-под стражи. Причины отмены приговора не сообщаются.

Паата Чхартишвили, он же Принц, попал в СИЗО по делу восьмилетней давности о пакетике кокаина, пистолете ТТ и патронах, обнаруженных у него в декабре 2013 года в Запорожье. Принц входит в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Принц — гражданин Грузии, не имеет гражданства Украины, но постоянно проживает на ее территории. Считается, что именно Чхартишвили контролирует весь криминальный мир Запорожской области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Столтенберг отверг слова Путина о расширении НАТО на восток
«Газпром» отказался бронировать поставки газа через Польшу
Глава ДНР заявил о наличии химического оружия у Украины
Украинский суд отпустил из-под стражи вора в законе Принца
Девушка обнаружила пошлость в своей новой татуировке и устыдилась
Соседи рассказали о бросившей детей в овраге россиянке словами «все село в шоке»
США раскрыли условие для прогресса в переговорах по безопасности с Россией
Samsung и LG «проделают дыру» в iPhone
Международная федерация MMA присоединилась к кодексу WADA
Психолог рассказала о возникновении лунатизма у детей
Проблемы многодетных семей пообещали решить после слов Путина
Раскрыт вопрос Шнурова Путину
Украина ответила на слова Путина о подготовке новой операции в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter