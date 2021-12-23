Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Обезьяна утащила щенка на крышу и несколько дней ухаживала за ним

В индийском штате Чхаттисгарх макака усыновила щенка

В индийском штате Чхаттисгарх обезьяна усыновила щенка и отказалась возвращать его людям. Об этом сообщает Newsflare.

Макака утащила собаку на крышу сарая и несколько дней ухаживала за ней, кормила ее и следила, чтобы та не свалилась на землю.

Жители деревни неоднократно пытались отвлечь обезьяну и забрать у нее щенка. Несмотря на все усилия, им так и не удалось заставить ее расстаться со своим питомцем.

Тем временем в другом индийском штате обезьяны объявили собакам войну. Жители села Лавул в штате Махараштра утверждают, что макаки истребили 250 собак, затаскивая их на крыши и сбрасывая с большой высоты.

Олег Парамонов
Обсудить
Последние новости
Путин объяснил присвоение звания угрожавшего заключенным пытками главе УФСИН
Продажи американского оружия рухнули
Путин назвал способную нормализовать отношения России и ЕС страну
Путин рассказал о поддержке страдающих от смертельной болезни детей
Путин поддержал Джоан Роулинг в вопросе о новой этике
Подавший в суд на Деда Мороза россиянин захотел встретиться с Путиным в суде
Путин раскрыл детали своих поездок в Сибирь
Путин обратил внимание на положение русского языка в Казахстане
Приехавшего в Москву боксера Мейвезера назвали колхозником
Путин прояснил вопрос о любимчиках в правительстве
Путин объяснил нежелание брать с собой Мишустина в тайгу
Индонезия отказалась от российских самолетов Су-35
Перечислены признаки подготовки Украины к военной операции
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter