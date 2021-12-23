Обезьяна утащила щенка на крышу и несколько дней ухаживала за ним

В индийском штате Чхаттисгарх обезьяна усыновила щенка и отказалась возвращать его людям. Об этом сообщает Newsflare.

Макака утащила собаку на крышу сарая и несколько дней ухаживала за ней, кормила ее и следила, чтобы та не свалилась на землю.

Жители деревни неоднократно пытались отвлечь обезьяну и забрать у нее щенка. Несмотря на все усилия, им так и не удалось заставить ее расстаться со своим питомцем.

Тем временем в другом индийском штате обезьяны объявили собакам войну. Жители села Лавул в штате Махараштра утверждают, что макаки истребили 250 собак, затаскивая их на крыши и сбрасывая с большой высоты.