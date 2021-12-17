Обезьяны убили 250 собак в индийской деревне и начали нападать на детей

Мстительные обезьяны устроили войну с собаками в одной из деревень Индии, истребили их всех и взялись за детей. Об этом сообщает Daily Mail.

Конфликт между животными вспыхнул в индийской деревне Лавул, штат Махараштра, в середине ноября. Как рассказали местные жители, война началась после убийства собаками обезьяньего детеныша. На следующий день приматы начали нападать на собак и щенков: хватать их, затаскивать на крыши домов и сбрасывать вниз.

Всего за месяц обезьяны убили 250 домашних животных, в результате чего в Лавуле не осталось ни одной собаки. Жители деревни обращались в Департамент лесного хозяйства с требованием отловить обезьян-убийц и взять ситуацию под контроль, однако посланные в деревню полицейские не смогли поймать ни одного животного.

После этого жители Лавула попытались сами встать на защиту собак, однако обезьяны успешно отбились от людей, а некоторых мужчин, которые забирались на крыши домов, чтобы спасти своих питомцев, столкнули вниз.

Более того, расправившись с собаками, обезьяны начали атаковать детей, вероятно, в отместку за попытки людей пресечь расправы над собаками. СМИ сообщили о случае, когда приматы набросились на восьмилетнего школьника, которого удалось отбить только усилиями нескольких мужчин. На данный момент нападения на людей в Лавуле продолжаются.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Музаффарнагар, штат Уттар-Прадеш, стая обезьян убила 13-летнюю девочку. Погибшая подверглась нападению приматов, когда забралась на крышу своего дома, чтобы снять сушившееся там белье.

