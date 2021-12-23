Путин ответил на вопрос о стоимости «однушки» за восемь миллионов рублей

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистки из Владивостока, которая рассказала о высоких ценах на жилье на Дальнем Востоке. В качестве примера женщина привела однокомнатную квартиру за 8 миллионов рублей. Глава государства прокомментировал ситуацию на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

Женщина заявила, что стоимость жилья в Приморском крае достигла невиданной высоты, при высоком уровне строительства. Некоторые «однушки» оцениваются в 12 миллионов рублей. Среди проблем региона женщина также обозначила отток местного населения. Журналистка заявила о необходимости создания механизма роста стоимости цен на жилье.

По словам президента, в стране выстроилась система поддержки строительства жилья для Дальнего Востока, включая особые типы ипотеки. Однако депопуляция происходит не только из-за дорожания жилья. «Дальний Восток требует к себе особого внимания, и это комплексная работа. Не только прекратить депопуляцию, а наоборот сделать жизнь на Дальнем Востоке привлекательной в современных условиях», — заявил президент.

Путин подчеркнул необходимость развития экономики, социальной сферы, создания интересных рабочих мест, укрепления образовательные учреждения для реализации указанной цели. «Планы есть. Это просто вещи длительных циклов. Все-таки работа идет, ситуация улучшается», — уточнил президент.

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проходила в очном формате в московском Манеже. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что журналисты смогут свободно задавать вопросы Путину в обычном режиме. Всего на мероприятии присутствуют более 500 представителей российских и зарубежных СМИ.