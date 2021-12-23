Президент России Владимир Путин высказался о «плюющих в экран» украинцах. Об этом глава государства заявил на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

Журналист «Эха Москвы», задавая президенту вопрос, сказал, что украинцы, слушая разговоры о возможной войне, «смотрят и плюются в экран», потому что на их территорию война пришла в 2014 году, и они винят в этом Россию.

«По поводу того, что кто-то плюется в экран, созерцая наше сегодняшнее мероприятие или какие-то другие. Всегда есть люди, которые могут плюнуть в экран. И не только на то, что происходит сегодня, но и глядя на то, что происходит на Украине», — сказал Путин.

По его словам, на Украине — «полная нищета», граждан готовят к «суровой зиме». А когда депутаты Верховной Рады приезжают в регионы, пенсионеры спрашивают их: «За что вы нас уничтожаете?». «И, конечно, плюются в экран, глядя на бравурные заявления представителей сегодняшнего киевского режима. Так что, кому и по какому поводу плюнуть — всегда есть такие люди», — добавил Путин.

Он отметил, что будущее Донбасса должны определять люди, которые там живут. При этом, согласно Минским соглашениям, Россия является посредником в урегулировании конфликта, но Москву хотят сделать одной из сторон.

Ранее Путин высказался о причинах обострения отношений с Украиной.