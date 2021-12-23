Путин высказался о причинах обострения отношений с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что обострение отношений между Киевом и Москвой началось после государственного переворота на Украине в 2014 году. О причинах подобной динамики глава государства высказался на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

По его словам, до 2014 года Россия нормально относилась к тому, что после распада Советского Союза часть исторически российских территорий оказалась за пределами РФ, в том числе на Украине. При этом Путин также напомнил про отношения с третьим президентом Украины Виктором Ющенко и бывшим премьер-министром республики Юлией Тимошенко, которые придерживались «прозападной ориентации».

«Мы же с ними работали. Да, спорили из-за газа, были там конфликты, но в конце концов обо всем договорились и работали же. И готовы были и дальше работать. И никакие действия в отношении Крыма нам в голову даже не приходили. Но что произошло в 2014 году? Госпереворот. Кровавый. Людей убивали и сжигали», — отметил президент.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, во время которого подавляющее большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Украина, страны Европейского союза (ЕС) и США отказались признавать результаты голосования и назвали присоединение региона аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает на том, что процедура референдума и дальнейшего вхождение Крыма в состав РФ соответствовали нормам международного права.