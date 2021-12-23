Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Путин высказался о причинах обострения отношений с Украиной

Президент Путин: до 2014 года никакие действия в отношении Крыма нам в голову не приходили

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что обострение отношений между Киевом и Москвой началось после государственного переворота на Украине в 2014 году. О причинах подобной динамики глава государства высказался на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

По его словам, до 2014 года Россия нормально относилась к тому, что после распада Советского Союза часть исторически российских территорий оказалась за пределами РФ, в том числе на Украине. При этом Путин также напомнил про отношения с третьим президентом Украины Виктором Ющенко и бывшим премьер-министром республики Юлией Тимошенко, которые придерживались «прозападной ориентации».

Материалы по теме:
«Весь мир будет выглядеть иначе» 30 лет назад начался распад СССР. Почему этот процесс не закончился до сих пор?
«Весь мир будет выглядеть иначе»30 лет назад начался распад СССР. Почему этот процесс не закончился до сих пор?
13 декабря
«Шлеп-шлеп-шлеп — и пошли» Вакцинация, враги России и раздача денег. Главные цитаты с пресс-конференции Путина
«Шлеп-шлеп-шлеп — и пошли»Вакцинация, враги России и раздача денег. Главные цитаты с пресс-конференции Путина
00:00

«Мы же с ними работали. Да, спорили из-за газа, были там конфликты, но в конце концов обо всем договорились и работали же. И готовы были и дальше работать. И никакие действия в отношении Крыма нам в голову даже не приходили. Но что произошло в 2014 году? Госпереворот. Кровавый. Людей убивали и сжигали», — отметил президент.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, во время которого подавляющее большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Украина, страны Европейского союза (ЕС) и США отказались признавать результаты голосования и назвали присоединение региона аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает на том, что процедура референдума и дальнейшего вхождение Крыма в состав РФ соответствовали нормам международного права.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на вопрос об Украине фразой «идите вы со своими озабоченностями»
Путин раскрыл главные направления развития Союзного государства
Путин заявил об отсутствии доказательств по делу Навального
Путин допустил появление общей валюты с Белоруссией
ЕС потребовал от Зеленского отменить санкции против оппозиционных СМИ
Путин напомнил о планах Запада по развалу России
Тренер сборной России по хоккею отказался считать команду главным фаворитом ОИ
В школе погибшего на морозе восьмилетнего мальчика рассказали о его семье
Путин защитил «Газпром» от обвинений Украины словами «врут все время»
Путин рассказал о постковидном восстановлении больных
Путин заявил о сложностях с диспансеризацией в России после COVID-19
Путин высказался о причинах обострения отношений с Украиной
Экономист назвал условия для снижения инфляции до 4 процентов в 2022 году
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter