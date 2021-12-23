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Путин заявил о попавшем под влияние «нациков» Зеленском

Путин: Зеленский, как и прежние руководители Украины, попал под влияние радикалов

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский попал под влияние радикалов. Об этом глава государства сказал на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

«Вместо того чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский пришел к власти, и вместо того, чтобы их исполнять, попал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов, как на Украине говорят, "нациков"», — отметил Путин.

По его словам, руководство Украины отдает приказы стрелять по Донбассу «в ежедневном режиме», при этом право открывать огонь передано «на уровень полевых командиров».

Ранее Путин заявил, что будущее Донбасса должны определять люди, которые там живут.

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Алевтина Запольская
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