Путин оценил работу ЦБ

Президент России Владимир Путин оценил работу Центрального банка и правительства во время пандемии коронавируса. Об этом он сказал во время ежегодной пресс-конференции, трансляция ведется на YouTube.

«В целом, я считаю, что и работа правительства, и работа Центрального банка заслуживают удовлетворительной оценки», — сказал он. Среди драйверов роста для российской экономики он назвал развитие инфраструктуры. «Мы предпринимаем очень серьезные усилия в этом направлении», — добавил Путин и уточнил, что напрямую из бюджета на развитие инфраструктуры идет 500 миллиардов рублей.

Ранее президент сравнил падение экономики в России с другими странами. По его словам, российская экономика оказалась более мобилизованной и готовой к шокам, чем многие ведущие экономики мира.

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит в очном формате в московском Манеже. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что журналисты смогут свободно задавать вопросы Путину в обычном режиме.