Путин ответил на вопрос про влияние пандемии на его жизнь

Во время пандемии коронавируса президенту России Владимиру Путину не хватает живого общения с близкими. Так глава государства ответил на вопрос о влиянии COVID-19 на его жизнь во время ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

«Общения с близкими, друзьями, коллегами, с которыми нужно встретиться, рядом посидеть — этого, конечно, не хватает. Я думаю, так же, как и любому другому человеку», — заявил президент.

При этом он отметил, что социальная дистанция в три метра из-за пандемии коронавируса не играет роли при общении. Путин заявил, что у него хорошо налажена коммуникация с помощью современных средств связи.

Ранее на пресс-конференции президент описал свою работу во время пандемии. Он рассказал, что проводит совещания и рабочие встречи, на которых его коллеги садятся на расстояние три метра, почти каждый день.