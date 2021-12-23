Президент России Владимир Путин описал свою повседневную работу во время пандемии коронавируса. Подробности глава государства сообщил на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

По его словам, совещания и рабочие встречи проводятся почти каждый день, «просто по телевизору этого не показывают».

«На три метра садятся люди от меня, и мы беседуем. Показывают только незначительную долю моих контактов», — отметил он.

Пресс-конференция Владимира Путина в этом году проходит в очном формате в центральном выставочном зале «Манеж». На нее аккредитовали более 500 журналистов. Перед мероприятием их обрабатывали частицами серебра.

Ранее, в сентябре, стало известно, что президент России ушел на самоизоляцию в связи с выявленными в его близком окружении случаями заболевания COVID-19. Это не повлияло на его работу, но изменился ее формат.