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Путин напомнил о разделении властей в России

Президент Владимир Путин: в России есть разделение властей, а конечный выбор за народом

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

В России полноценно осуществляется принцип разделения властей, вся власть не сосредоточена в одних руках. Об этом президент Владимир Путин заявил на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на Youtube ведет ТАСС, отвечая на вопрос корреспондента «Би-би-си».

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В то же время президент отметил, что у любой страны возможны нюансы в его реализации на определенных исторических этапах.

«У нас разделение властей. Есть исполнительная, законодательная, судебная. Ясно, что в каждой стране на каждом этапе ее развития существуют определенные нюансы, связанные с полномочием этих властей», — заявил он.

Президент добавил, что для эффективного существования страны, необходимо стремиться к раздельной работе трех ветвей власти, но конкретный выбор всегда остается за народом.

«В конечном итоге выбор организаций, общества и государства будет определяться российским народом, а не теми, кого вы сегодня обслуживаете», — ответил президент корреспонденту «Би-би-си».

В рамках пресс-конференции Путин, отвечая на вопрос журналистов, порассуждал о причинах развала Российской империи и СССР. По его словам, причиной их крушения стало не столько внешнее давление, сколько «развал изнутри».

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Роман Кирьянов
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