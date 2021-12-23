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Путин порассуждал о разваливших Российскую империю и СССР

Президент Путин: Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри

Фото: Федосеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин порассуждал о тех, кто изнутри способствовал развалу Российской империи и Советского Союза. Об этом глава государства заявил на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на Youtube ведет ТАСС.

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«Россию нельзя победить. Ее можно только развалить изнутри. Что благополучно было сделано по результатам Первой мировой войны, и в 1990-е годы, когда разваливали Советский Союз», — сказал он.

Путин добавил, что в обоих случаях развалу российского государства в XX веке помогали определенные силы внутри страны, которые отстаивали интересы других государств.

«Кто это делал? Те, кто обслуживали другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской Империи, Советского Союза, Российской Федерации», — заявил президент.

Ранее Путин заявил, что развал СССР стал распадом «исторической России». Он также отметил, что крах советского государства стал трагедией как для него, так и для подавляющего большинства граждан страны. Политик указал на потерю 40 процентов территории, примерно стольких же производственных мощностей и населения.

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Игорь Дмитров
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