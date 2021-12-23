Путин заявил о сокращении продолжительности жизни в России

Продолжительность жизни в России сократилась на фоне пандемии. Об этом глава государства заявил на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на Youtube ведет ТАСС, отвечая на вопрос заместителя генерального директора «Интерфакса» Вячеслава Терехова.

«Она у нас чуть-чуть сократилась. Было 71,5 лет, стало 70,1 лет. И это как раз одно из негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции», — заявил он.