Путин рассказал о невмешательстве в работу Центробанка

Президент России Владимир Путин рассказал, что не вмешивается в работу Центрального банка страны. Об этом он сказал во время ежегодной пресс-конференции, трансляция ведется на YouTube.

«Центральный банк проводит независимую политику, вам может показаться это странным, но я не вмешиваюсь в работу Центрального банка, но оцениваю ее положительно», — констатировал он. Говоря об угрозах от повышения ставок, президент упомянул ограничение роста. «Нам нужно обеспечить рост выше мирового в 3,4 процента в ближайшее время», — напомнил он. Однако повышение ставок, уменьшает эти возможности, добавил президент. «В целом пока вот такая золотая середина все-таки найдена», — указал он.

Ранее в декабре ЦБ поднял ключевую ставку на 1 процентный пункт до 8,5 процента. Это уже седьмое подряд, начиная с марта, повышение основного параметра денежно-кредитной политики. Поводом для него стало усиление инфляции и инфляционных ожиданий.