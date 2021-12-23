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Путин прояснил вопрос о любимчиках в правительстве

Путин: у меня не может быть любимчиков в российском правительстве

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин отметил, что у него не может быть любимчиков в правительстве. Таким образом глава государства прокомментировал соответствующий вопрос на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на Youtube ведет ТАСС.

В то же время президент заметил, что некоторые представители администрации и члены правительства достойны того, чтобы им выплачивали премии.

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«Но здесь, я считаю, нужно подходить не столько дифференцированно, сколько оценивать общую работу правительства», — сказал Путин.

На упоминание отпусков вместе с Шойгу глава государства отметил, что поездки в Сибирь стали частью его жизни.

Ранее Путин ушел от ответа на вопрос журналиста из Великого Новгорода про лучший город для жизни и рассказал о развитии инфраструктуры. Он уточнил, что в стране развиваются и маленькие, и большие города.

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Анна Щербакова
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