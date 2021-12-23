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Путин рассказал о ракетах США на пороге России

Путин: США пришли со своими ракетами к границам России

Фото: Reuters

Реакция России на попытки США и стран НАТО расширить свое влияние на восток не является избыточной. Об этом заявил президент Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

«Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет! Это ж США пришли со своими ракетами к нашему дому, на пороге нашего дома находятся уже», — рассказал глава государства.

По его словам, в связи с этим ничего необычного в требованиях Москвы нет, поскольку они обусловлены желанием обеспечить безопасность страны.

Ранее Путин заявил, что западные страны должны немедленно дать Москве гарантии безопасности. Он подчеркнул, что именно от этого будет зависеть дальнейшее развитие ситуации на международной арене.

17 декабря МИД России обнародовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток. Также Россия предложила странам-членам Североатлантического альянса не включать Украину в состав организации.

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Варвара Кошечкина
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