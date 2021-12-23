Россиянин пожаловался на оскорбляющих туристов «разводил» в Марокко

Россиянин побывал в Марокко, рассказал о самом популярном способе обмана туристов в стране, а также дал советы, как не поддаться уловкам мошенников. Своим опытом он поделился в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

По словам мужчины, гуляя по улицам Марракеша, к нему часто подходили «зазывалы» и так называемые «хелперы», которые пытались провести его по особому маршруту. «Суть этого развода в том, чтобы вы пошли туда, куда они вам покажут. Любой маршрут таких “хелперов” приведет вас в какой-то магазин или ресторан, где вас будут разводить на какие-то покупки», — пояснил он.

Российский путешественник отметил, что также «разводилы» часто пытаются навязать какую-нибудь услугу под видом подарка. Например, к туристу могут подойти женщины, предложить «бесплатно» сделать татуировку хной, однако после завершения попросить ее оплатить. На отказ местные жительницы обычно реагируют оскорблениями. «Если вы отказываетесь платить, они будут бежать за вами, крича вам в след какие-то нехорошие слова. Они могу бежать за вами 15-20 минут, но будьте стойки и не поддавайтесь на провокации», — пожаловался он.

Кроме того, россиянин рассказал, что марокканцы не любят, когда туристы гуляют по спальным районам и фотографируют их уклад жизни. «Один из таких мужиков сказал нам, что они не животные, чтобы их снимать», — написал он.

Другую уловку он описал фразой «сегодня последний день и последний шанс чего угодно». Автор пояснил, что торговцы пытаются продать отдыхающим товар, зазывая их в магазины своих друзей и получая процент от каждого «наивного туриста».

Ранее в октябре российский путешественник раскрыл распространенные уловки, на которые часто попадаются неопытные туристы, а также поделился советами, как избежать обмана на отдыхе. Так, он призвал их быть внимательными в чужой стране и «относиться ко всему с подозрением». По его мнению, в незнакомом месте человек часто не может сконцентрироваться и теряет бдительность, чем пользуются мошенники.