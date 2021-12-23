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Путин рассказал об абсолютном рекорде в строительстве

Президент Владимир Путин: в России возвели 90 миллионов квадратных метров жилья

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин рассказал, что страна достигла абсолютного рекорда в строительстве, возведя 90 миллионов квадратных метров. Об этом глава государства заявил на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на Youtube ведет ТАСС.

Путин назвал показатели очень хорошими. «Впервые достигнут такой результат в новейшей истории России. Я хочу поздравить с этим результатом всех работников строительного комплекса и первых лиц и тех, кто работает прямо на стройках!» — заявил президент.

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит в очном формате в московском Манеже. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что журналисты смогут свободно задавать вопросы Путину в обычном режиме. Всего на мероприятии присутствуют более 500 представителей российских и зарубежных СМИ.

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Нина Ташевская
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