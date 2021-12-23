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Выбор журналисток в пользу красной одежды на пресс-конференции Путина объяснили

Имиджмейкер пояснила, что репортеры в «пыльно»-красной одежде не хотели, чтобы их заметили

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российский психолог и имиджмейкер раскрыла причину, по которой журналистки выбрали яркие наряды на 17-ю пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Беседу с ней публикует «Газета.Ru».

Лана Волохова обратила внимание читателей на оттенки вещей репортеров. Многие представительницы средств массовой информации отдали предпочтение в пользу «пыльно»-красной одежды. Данный оттенок, по словам эксперта, свидетельствует о том, что обладательницы таких нарядов не хотели, чтобы их заметили.

«Это как бы заявка на лидерскую позицию: "Заметьте меня, я самая главная". Но на самом деле не совсем. Тут, скорее, "а давайте вы меня не заметите, и я вас во всем обвиню"», — пояснила специалистка

В то же время Волохова считает, что женщины, которые посетили мероприятие в красном наряде, стремились к доминированию. Однако психолог отметила, что, вероятнее всего, они вызовут агрессию у публики из-за чересчур ярких костюмов. «Настоящие лидеры, скорее, нарядились бы в бордо — и агрессии не вызывает, и сразу видно, кто тут босс», — заявила она.

В заключение имиджмейкер подчеркнула, что на наряды журналисток также повлияла бушующая во всем мире пандемия COVID-19. «Насиделись на карантинах, хотят внимания», — предположила она.

Ежегодное мероприятие с участием президента России началось в 12:00 по московскому времени. В нынешнем году пресс-конференция проходит в очном формате. Обычно журналисты сами аккредитовывались на пресс-конференцию, но в этом году их выборочно пригласил Кремль.

Ранее появилась информация о том, что журналисты из регионов съехались на пресс-конференцию Путина в народных костюмах. Папарацци запечатлели репортеров, которые прибыли из разных регионов России, чтобы задать вопрос главе государства, в народной одежде, а также различных аксессуарах и головных уборах, символизирующих их родину.

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Майя Пономаренко
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