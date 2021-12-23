В российском регионе детям-диабетикам подарили конфеты на Новый год

Жители башкирского Стерлитамака пожаловались, что на Новый год власти подарили конфеты детям с сахарным диабетом. Они отметили, что подобный инцидент происходит из года в год. Об этом сообщили жители республики на странице «ВКонтакте» главы Башкортостана Радия Хабирова.

«Зачем детям с сахарным диабетом конфеты? В некоторых районах республики подходят осознанно, где-то дарят очень даже хорошие подарки, никак не связанные с конфетами. Вот что подарили в Стерлитамаке, не стыдно?» — возмутились граждане.

В свою очередь в пресс-службе администрации Стерлитамака сообщили «Подъему», что все требования безопасности были предусмотрены, диабет был учтен, а сами конфеты приготовлены из фруктозы.

«Вся продукция сертифицирована, соответствует ГОСТам, прошла качественный контроль, сроки годности проконтролировали», — добавили в пресс-службе.

Ранее руководитель агентства «АрхДиалог» Светлана Котлукова перечислила россиянам самые бесполезные подарки для дома на Новый год. По ее мнению, наиболее частой ошибкой при выборе подарка является покупка товаров с символикой наступающего года.