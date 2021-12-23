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Российский фондовый рынок открылся падением

Индекс Мосбиржи упал до 3740,59 пункта

Фото: Pavel L / Shutterstock

Российский фондовый рынок открылся падением в четверг, 23 декабря. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже упал до 3740,59 пункта (минус 0,15 процента), однако индекс РТС вырос — до 1604,59 пункта (плюс 0,21 процента).

Котировки нефти марки Brent выросли на 0,03 процента, до 75,26 доллара за баррель, марки WTI — на 0,04 процента, до 72,79 доллара. Курс доллара составил 73,45 рубля (минус 0,42 процента), курс евро — 83,28 рубля (минус 0,36 процента). Биткоин торговался по 48 481,2 доллара за монету (минус 1,20 процента). Цены фьючерсов на газ в Европе в начале торгов опустились ниже 1900 долларов за тысячу кубометров (почти на 10 процентов).

Brent от TradingView

Среди 15 «голубых фишек» Мосбиржи по состоянию на 10:07 по московском времени больше всего подорожали бумаги Сбербанка (плюс 0,82 процента, до 296,43 рубля за штуку) и «Яндекса» (плюс 0,75 процента, до 4522).

Российский фондовый рынок закрылся ростом основных биржевых индексов 22 декабря. Индекс Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии на Московской бирже поднялся до 3748,89 пункта (плюс 1,51 процента), индекс РТС — до 1602,44 пункта (плюс 1,84 процента).

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Платон Щукин
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