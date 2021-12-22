Российский фондовый рынок закрылся ростом основных биржевых индексов в среду, 22 декабря. Индекс Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии на Московской бирже поднялся до 3748,89 пункта (плюс 1,51 процента), индекс РТС — до 1602,44 пункта (плюс 1,84 процента).

Лидерами роста «голубых фишек» Мосбиржи стали «Новатэк» (плюс 2,54 процента, 1727 рублей за акцию), «Газпром» (плюс 2,38 процента, 347,98 рубля) и «Татнефть» (плюс 1,69 процента, 492,4 рубля). Акции «Газпрома» растут на фоне рекордных цен на топливо в Европе — 22 декабря газ в регионе подорожал до 2150 долларов за тысячу кубометров.

Больше всего подешевели бумаги «Тинькофф» (минус 1,38 процента, 6021 рубль), «Яндекса» (минус 0,59 процента, 4551,8 рублей) и «Полюса» (минус 0,11 процента, 12989 рубля). Рынок нефти прибавляет 1,46 процента, до 74,21 доллара за баррель сорта Brent. В ходе торгов курс доллара расчетами «завтра» снижался на 3 копейки, до 73,7 рубля, курс евро прибавлял 0,7 копейки, до 83,4 рубля.

Несмотря на кризисную ситуацию в Европе, один из ее главных поставщиков газа, «Газпром», приостановил перекачку топлива в регион. Компания не забронировала мощности трубопровода «Ямал — Европа» на 22 декабря, это происходит уже второй день подряд. Решение российского предприятия стало причиной резкого подорожания газа 21-22 декабря. Из-за этого несколько грузовых судов, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ) в Азию, в середине рейса экстренно поменяли курс на Европу.

