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Спасатели обнаружили в реке тела четырех российских рыбаков

МЧС России по Самарской области: в реке обнаружили тела четырех рыбаков

Фото: МЧС РФ

В Самарской области спасатели обнаружили тела четырех рыбаков. Об этом сообщается на сайте МЧС России по региону.

Уточняется, что погибших извлекли из реки в Кировском районе городского округа Самара около поселка Чкалова. «Спасателями ГКУ "ПСС Самарской области" проведены работы по извлечению тел четырех погибших рыбаков», — говорится в сообщении.

Погибшими оказались мужчины 1942, 1950, 1954 и 1966 годов рождения.

Ранее в Красноярском крае на самостоятельные поиски четырех пропавших рыбаков отправились семеро друзей. Позднее двое из них утонули. На данный момент телефоны пропавших мужчин недоступны. К спасательной операции подключили авиатехнику.

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Никита Абрамов
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