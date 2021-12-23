Спасатели обнаружили в реке тела четырех российских рыбаков

В Самарской области спасатели обнаружили тела четырех рыбаков. Об этом сообщается на сайте МЧС России по региону.

Уточняется, что погибших извлекли из реки в Кировском районе городского округа Самара около поселка Чкалова. «Спасателями ГКУ "ПСС Самарской области" проведены работы по извлечению тел четырех погибших рыбаков», — говорится в сообщении.

Погибшими оказались мужчины 1942, 1950, 1954 и 1966 годов рождения.

Ранее в Красноярском крае на самостоятельные поиски четырех пропавших рыбаков отправились семеро друзей. Позднее двое из них утонули. На данный момент телефоны пропавших мужчин недоступны. К спасательной операции подключили авиатехнику.