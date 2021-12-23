Девушка обнаружила пошлость в своей новой татуировке и устыдилась

Жительница Ливерпуля, Англия, неожиданно обнаружила пошлый рисунок в своей новой татуировке после сеанса и устыдилась. Ее историю публикует Daily Star.

22-летняя Люси Мэдден (Lucy Madden) несколько месяцев выбирала эскиз для очередного рисунка на теле. По задумке девушки, мастер должен был изобразить на ее руке силуэты мужского и женского лиц, которые сливаются в поцелуе, однако из-за неудачной реализации конечный рисунок напомнил ягодицы человека, наклоняющегося вперед. Отмечается, что татуировка обошлась героине материала в 50 фунтов стерлингов (4 930 рублей).

По словам Мэдден, коллеги по работе подтвердили, что на первый взгляд татуировка кажется непристойной. «Я была огорчена. Теперь все говорят, что на моей руке набит склонившийся человек. Я испытала такой стыд, что перестала носить одежду с коротким рукавом. Однако мои друзья и семья нашли рисунок забавным», — пожаловалась она.

Мэдден рассказала, что на данный момент откладывает деньги, чтобы перекрыть нелепую татуировку крупным рисунком с изображением Медузы стоимостью 150 фунтов стерлингов (14 790 рублей).

Ранее в декабре пользователи сети разглядели непристойный рисунок в новой татуировке другой девушки. Анонимная юзерша разместила снимок, на котором продемонстрировала новую татуировку на ноге. На ней должны были изображаться расположенные друг на друге камни разных форм. Однако из-за неудачной реализации полученное изображение теперь напоминает гору фекалий.