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Дина Саева снялась в полупрозрачном наряде без нижнего белья

Блогерша Дина Саева снялась в облегающем платье с полупрозрачными вставками для Instagram

Фото: @senoritasaeva

Российская блогерша Дина Саева, известная как «королева TikTok», опубликовала в соцсетях серию фотографий, на которых она запечатлена в откровенном образе без нижнего белья. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте в четверг, 23 декабря.

На четырех размещенных кадрах 22-летняя знаменитость позирует на белом фоне в асимметричном вязаном наряде, который представляет собой облегающее платье со вставками из полупрозрачной ткани. Оно также оформлено крупными вырезами на животе и бедрах модели. «Геометрическая "фигура"», — дала название съемке Саева.

В течение получаса после публикации серия снимков набрала около 100 тысяч лайков. Поклонники оценили образ звезды в комментариях. «Венера Боттичелли наших дней!», «Боже, какая фигура!», «Ты становишься все сексуальнее», «Ты самая лучшая, верь в себя и никого не слушай!» — похвалили они.

Ранее в декабре Саева поделилась снимками с возлюбленным и вызвала споры в сети. Она сфотографировалась с молодым человеком, младшим братом рэпера Элджея Даниилом Узенюком, в зеркало в ванной комнате. На фото девушка сидит на раковине в оголяющей тело атласной пижаме спиной к камере, в то время как Узенюк обнимает ее за талию. «Еще долбила себе в грудь со словами "Я мусульманка"», — ругали ее комментаторы.

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Карина Черных
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