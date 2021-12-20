Откровенные фото Дины Саевой с парнем вызвали споры в сети

Российская блогерша Дина Саева, которую прозвали «королевой TikTok», поделилась снимками с возлюбленным и вызвала споры в сети. Серия откровенных кадров появилась на ее странице в Instagram.

22-летняя знаменитость сфотографировалась вместе с парнем, младшим братом рэпера Элджея Даниилом Узенюком, в зеркало в ванной комнате. На размещенном фото она сидит на раковине спиной к камере, в то время как Узенюк обнимает ее за талию. Саева снялась в оголяющей тело атласной пижаме с рюшами, которая состоит из шорт и кроп-топа, и с маской для сна.

Подписчики неоднозначно отнеслись к публикации девушки, которая набрала 542 тысячи лайков, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. Так, одни раскритиковали новый пост блогерши. «А чего ты своего сына раньше не показывала?», «Кто из них парень?», «Треш», «Некрасиво», «А ведь когда-то я ее обожала», «Пошлость», «Еще долбила себе в грудь со словами "Я мусульманка"», — высказывались они.

В то же время другие поклонники похвалили пару. «Прекрасная пара», «Дина, шикарная фигура», «Очень сексуально», «Бусинки», «Обожаю вашу пару», «Красотка», «Дина, так держать», «Очень красивое фото и пара прекрасна», — писали фанаты.

В октябре Дина Саева сфотографировалась в откровенном бикини и вызвала споры среди подписчиков. Саева снялась в блестящем купальнике из страз, оголяющем ее грудь. Образ девушки, лежащей в воде, дополнили яркий макияж и маникюр синего цвета. На размещенных изображениях видно, что Саева лежит внутри огненного кольца.