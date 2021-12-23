Россиян предупредили о возросшем числе фишинговых сайтов перед Новым годом

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов предупредил россиян о возросшем числе фишинговых сайтов перед Новым годом. Чаще всего это страницы, которые копируют ресурсы известных компаний, передает газета «Известия».

Так, в этом году АКИТ удалось выявить около 100 опасных ресурсов, доступ к которым был ограничен. При этом в прошлом году к подобным мерам прибегать практически не приходилось. Соколов добавил, что действия мошенников серьезно подрывают доверие к интернет-сервисам. При этом директор по безопасности «Почта Банка» Станислав Павлунин подчеркнул, что мошенники активизируются в преддверии новогодних праздников из-за увеличения покупательской активности.

Как пояснил Соколов, часто адрес фишингового сайта в браузерной строке отличается от настоящего на одну или несколько букв. С помощью таких страниц мошенники получают конфиденциальную информацию пользователей или крадут деньги с их карт.

Ранее руководитель проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала, что письма с заманчивыми предложениями о скидках, распродажах и акциях от известных брендов являются главной уловкой мошенников перед Новым годом. По словам специалиста, подобные рассылки содержат фишинговые ссылки на сайты-клоны крупных торговых сетей.