На Украине завели дело против встретившегося с Лукашенко депутата

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против депутата от партии «Слуги народа» Евгения Шевченко, его обвиняют в госизмене. Об этом сам парламентарий написал на своей странице в Facebook.

«Раз уж информация просочилась в СМИ, вынужден сообщить, что, действительно, СБУ открыла по мне дело по ст​​​.111 ККУ (Госизмена). Теперь я в одном списке с Медведчуком и Порошенко. Веселая компания, неправда ли?», — написал депутат.

По словам Шевченко, ему инкриминируют создание «русского мира» на Украине. Сам политик уверен, что уголовное дело связано с его дружбой с Белоруссией, а цель украинских властей — устранить его как конкурента.

В начале декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о сожженных мостах в отношениях с Белоруссией. Он напомнил, что президент республики Александр Лукашенко назвал Крым де-факто и де-юре российским. «Этим заявлением Лукашенко существенно сжег все мосты в отношениях с Украиной, сделав Беларусь страной, враждебной для Украины», — заявил Кулеба.