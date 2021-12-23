Путин раскрыл детали своих поездок в Сибирь

Президент России Владимир Путин раскрыл детали своего отдыха в Сибири. Об особой любви к таким поездкам глава государства заявил во время пресс-конференции, трансляцию которой ведет на YouTube-канале «ТАСС».

Путин признался, что ездит в Сибирь с 2000-х годов и для него это является важной частью жизни. «Вот вы спрашивали, где бы я хотел жить — в Сибири мне очень нравится. Уникальная экосистема и уникальные люди. Золотой фонд России — это сибиряки, по своим ценностям и моральным качествам. Всякие есть, но я говорю в целом», — рассказал президент.

Также во время пресс-конференции Путин уклонился от вопроса о том, в каком городе России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, он хотел бы жить. Президент не понял, почему из возможного выбора исключили два города, и отметил, что в Питер является его родным городом, поэтому прежде всего он подумал именно о нем.

При этом Путин отметил, что в России развиваются и крупные, и малые города, однако последним необходимо уделять особое внимание. Президент подчеркнул высокие темпы развития Краснодара, Крыма и Казани. В развитии городов власти планируют дойти до Тюмени.