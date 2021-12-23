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Путин назвал сибиряков золотым фондом России

Президент Путин: золотой фонд России — это сибиряки
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин назвал сибиряков золотым фондом страны и заявил, что выбрал бы жить в Сибири, если бы не жил в Санкт-Петербурге и Москве. Трансляцию пресс-конференции главы государства на YouTube ведет ТАСС.

Он отметил, что с большим удовольствием ездит в Сибирь с начала 2000-х годов. Путин также вспомнил, что в начале пресс-конференции его спрашивали, где бы он хотел жить, кроме Москвы и Петербурга. Российский лидер указал, что в Сибири ему тоже очень нравится.

«Уникальная экосистема и уникальные люди. Золотой фонд России — это сибиряки. По своим ценностям и моральным качествам», — подчеркнул президент.

Кроме того, в ходе встречи с журналистами Путин пообещал развивать инфраструктуру в поселках. Отмечалось, что для развития малых поселений региональных денег не хватает, нужна федеральная программа. Президент отметил, что поставит перед регионами задачу оставлять свои заявки на развитие инфраструктуры, и добавил, что деньги уже выделяются.

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Варвара Кошечкина
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