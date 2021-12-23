Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Бывшая жена лидера Little Big снялась топлес для обложки Playboy

Ирина Смелая снялась для обложки Playboy полуобнаженной в бежевом комплекте нижнего белья

Фото: @smelaya_ira

Бывшая жена лидера группы Little Big Ильи Прусикина, рэп-исполнительница и блогер Ирина Смелая, известная под псевдонимом Tatarka, снялась полуобнаженной для обложки журнала Playboy. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram.

На первом варианте обложки знаменитость запечатлена полулежа топлес в темно-серых трусах, при этом оголенную грудь она прикрывает рукой. Ее волосы распущены, а на глаза нанесен макияж в стиле smoky eyes. На другом варианте Смелая позирует в бежевом комплекте нижнего белья, верхняя часть которого выполнена в виде корсетного бра без чашек. Исполнительница опубликовала эти фото в честь своего дня рождения: 21 декабря ей исполнилось 30 лет.

Публикация набрала больше 70 тысяч лайков. Поклонники оценили внешний вид блогерши в комментариях под постом. «Офигеть, какая ты красивая», «30? Да ты гонишь, тебе 20», «Потрясающая», «Жару задала!», «Какие фото горячие, вы просто красотка!», «Женщина, вы шикарны!» — восхищались они.

Прусикин и Смелая объявили о разводе в августе 2020 года. Они записали совместное обращение, в котором объяснили причины расставания. По словам артистов, у них появилось много взаимных претензий, и они не смогли уживаться друг с другом. Tatarka также назвала сохранение семьи ради ребенка «чистейшим эгоизмом».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Айсель Эюбова
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о 17 уголовных делах из-за пыток в системе ФСИН
Оправдательный приговор убившему любовницу главе Раменского района отменил суд
Путин раскрыл главные направления развития Союзного государства
Путин заявил об отсутствии доказательств по делу Навального
Путин допустил появление общей валюты с Белоруссией
ЕС потребовал от Зеленского отменить санкции против оппозиционных СМИ
Путин напомнил о планах Запада по развалу России
Тренер сборной России по хоккею отказался считать команду главным фаворитом ОИ
В школе погибшего на морозе восьмилетнего мальчика рассказали о его семье
Путин защитил «Газпром» от обвинений Украины словами «врут все время»
Путин рассказал о постковидном восстановлении больных
Путин ответил на вопрос об Украине фразой «идите вы со своими озабоченностями»
Экономист назвал условия для снижения инфляции до 4 процентов в 2022 году
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter