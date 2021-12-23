Представители девяти стран СНГ стали лауреатами премии «Звезды Содружества»

Представители девяти стран СНГ стали лауреатами межгосударственной премии «Звезды Содружества». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что награда вручается за высочайшие достижения в гуманитарной сфере. Обладателями премии стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов, авторский коллектив белорусских ученых-физиков, состоящий из Александра Тузикова, Сергея Золотого и Сергея Кореняко, ректор Российско-армянского университета Армен Дарбинян, директор Института астрофизики Гулчехра Кохирова из Таджикистана, президенты национальных академий наук Мурат Джуматаев (Киргизия) и Ион Тигиняну (Молдавия).

Лауреатами также признаны азербайджанский оперный певец Эльчин Азизов, народный писатель Казахстана Олжас Сулейменов и узбекский руководитель эстрадно-симфонического оркестра Мансур Ташматов.

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