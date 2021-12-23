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Соседи рассказали о бросившей детей в овраге россиянке словами «все село в шоке»

Соседи о бросившей голых детей зимой в овраге женщине: она была нелюдимой и необщительной

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Соседи женщины, которая бросила своих детей голыми зимой в овраге, рассказали о ней. По их словам, от поступка россиянки «все село в шоке», сообщает Telegram-канал «RT на русском».

«Это вообще уму непостижимо, как так можно: девять месяцев носила, кормила, вырастила и убила. Вот она необщительная была (...) Она шарахалась от людей», — рассказала соседка. По ее словам, женщина при покупке дома заявила, что ей нравится одиночество.

Другая соседка рассказала, что дочка женщины не ходила в детский садик. Также, по ее словам, супруги были в разводе. «Она куда-то пропала, ее вообще в деревне не было. Потом вдруг она появилась и ребенка в школу привела. А то что случилось в голове не укладывается, ужас какой-то», — отметила она.

Вечером 22 декабря в поселке Прокудино Саратовской области в овраге нашли голой пятилетнюю девочку. Рядом с ней лежало тело замерзшего насмерть восьмилетнего брата. На данный момент девочка находится в реанимации в критическом состоянии. Позднее стало известно, что мать, которая их бросила, перед этим пыталась задушить их шарфом.

Саму россиянку задержали. В отношении нее возбуждено два уголовных дела: об убийстве ребенка и покушении на убийство второго.

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Никита Абрамов
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