Экономист объяснил замедление роста экономики в мире

Завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов заявил, что сейчас мировые банки обязаны не допустить стагфляции — ситуации, при которой высокая инфляция сочетается с низкими темпами роста экономики, пишет агентство «Прайм».

Меры, которые приняли регуляторы на прошлой неделе, недостаточны: даже при сверхнизких процентных ставках экономическому росту в мире грозит замедление из-за последствий пандемии: роста цен на энергоресурсы, угроз локдаунов и сбоев в поставках, объяснил экономист.

Абрамов считает, что повышение ставок центробанками в этих условиях ослабит экономический рост еще больше. Это приведет к коррекции на фондовых рынках — в первую очередь, в акциях высокотехнологических компаний.

Ранее главный экономист Bloomberg Economics Том Орлик заявил, что рост мировой экономики сократится вдвое из-за влияния нового омикрон-штамма коронавируса. По мнению эксперта, наибольшую нагрузку из-за вспышек COVID-19 будут испытывать Германия, Франция и Италия.