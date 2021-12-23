В Иране заметили модернизированный советский танк

Иранские вооруженные силы применили новый танк Karrar на учениях. На маневрах соединений Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Payambar-e Azam-17 заметили модернизированный танк, который основан на конструкции советского Т-72М. Об этом сообщает агентство Tasnim.

В сообщении отметили, что версия танка, которую используют подразделения КСИР, получила новую систему маскировки. Это снижает заметность машины для высокоточного оружия с инфракрасными и радиолокационными головками самонаведения.

Karrar оснастили новым многоканальным прицелом. Система управления огнем танка также включает баллистический вычислитель и лазерный дальномер.

Защищенность машины обеспечивает многослойное бронирование и динамическая защита. Также Karrar получил набор датчиков предупреждения о лазерном облучении. Основное орудие танка дополняет дистанционно управляемая установка с пулеметом калибра 12,7 миллиметра.

Учения прошли в южных регионах Ирана. В ходе маневров подразделения КСИР отработали отражение нападения.

Ранее в Африке впервые заметили китайские танки VT-2. Экспортную версию боевой машины Type 96A показали на параде в Танзании. Танк получил копию советской пушки калибра 125 миллиметров с автоматом заряжания.