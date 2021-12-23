Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В Иране заметили модернизированный советский танк

На учениях в Иране заметили танк Karrar, основанный на советском Т-72М

Фото: Amin Ahouei / Tashim News Agency

Иранские вооруженные силы применили новый танк Karrar на учениях. На маневрах соединений Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Payambar-e Azam-17 заметили модернизированный танк, который основан на конструкции советского Т-72М. Об этом сообщает агентство Tasnim.

В сообщении отметили, что версия танка, которую используют подразделения КСИР, получила новую систему маскировки. Это снижает заметность машины для высокоточного оружия с инфракрасными и радиолокационными головками самонаведения.

Karrar оснастили новым многоканальным прицелом. Система управления огнем танка также включает баллистический вычислитель и лазерный дальномер.

Материалы по теме:
«Гремя огнем, сверкая блеском стали…» Как советский трактор обратил в бегство румынскую армию
«Гремя огнем, сверкая блеском стали…»Как советский трактор обратил в бегство румынскую армию
22 мая
«Остров содрогался от выстрелов» Как разгром нацистов на Ладоге помог Красной армии прорвать блокаду Ленинграда
«Остров содрогался от выстрелов»Как разгром нацистов на Ладоге помог Красной армии прорвать блокаду Ленинграда
22 октября

Защищенность машины обеспечивает многослойное бронирование и динамическая защита. Также Karrar получил набор датчиков предупреждения о лазерном облучении. Основное орудие танка дополняет дистанционно управляемая установка с пулеметом калибра 12,7 миллиметра.

Учения прошли в южных регионах Ирана. В ходе маневров подразделения КСИР отработали отражение нападения.

Ранее в Африке впервые заметили китайские танки VT-2. Экспортную версию боевой машины Type 96A показали на параде в Танзании. Танк получил копию советской пушки калибра 125 миллиметров с автоматом заряжания.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Путин рассказал о низком уровне вакцинации в России
В ООН призвали Польшу обеспечить доступ на границу для помощи мигрантам
Путин заявил о нехватке рабочих рук в России
Путин назвал необходимый уровень коллективного иммунитета в России
Путин заявил об увеличении смертности в России
Путин заявил о сокращении продолжительности жизни в России
Путин рассказал об абсолютном рекорде в строительстве
Путин оценил работу ЦБ
Путин сравнил падение экономики в России с другими странами
В Иране заметили модернизированный советский танк
Путин изменил одну из традиций большой пресс-конференции
Против сообщивших о психическом расстройстве сына Плющенко завели уголовное дело
Началась ежегодная пресс-конференция Путина
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter