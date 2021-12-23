В США одобрили к применению таблетки от коронавируса

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США одобрило к экстренному применению таблетки от коронавируса компании Pfizer. Об этом сообщается на сайте фирмы.

Согласно заявлению Pfizer, американский медицинский регулятор выдал разрешение на использование препарата Paxlovid для лечения от COVID-19 в легкой или средней форме взрослых и подростков в возрасте от 12 лет, которые находятся в группе высокого риска прогрессирования заболевания до тяжелой формы, в том числе госпитализации или смерти. Отмечается, что возможными побочными эффектами применения таблеток являются нарушение вкусовых ощущений, диарея, высокое давление и боли в мускулах.

По данным исследований, которые проводились еще до появления омикрон-штамма коронавируса, препарат Pfizer снижает риски госпитализации или смерти от COVID-19 на 89 процентов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала воздержаться от поголовной вакцинации от COVID-19 подростков и детей. По итогам заседания стратегической консультативной группы по иммунизации (SAGE) эксперты заявили, что дети и подростки наименее подвержены тяжелому течению коронавируса, поэтому не следует спешить прививать их. «Бремя тяжелых заболеваний в этих возрастных группах невелико, а высокий охват вакцинацией среди групп, подверженных наибольшему риску, еще не достигнут во всех странах», — сообщили в ВОЗ.

